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Власти Бразилии усилят присутствие Нацгвардии в Рио-де-Жанейро

Международная панорама
3 мая, 19:00 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

В столице Бразилии отмечается высокий рост преступности - так, число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло на 19,8% по сравнению с 2015 годом

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральное правительство Бразилии направит дополнительное число бойцов Национальной гвардии в штат Рио-де-Жанейро после беспорядков, устроенных в этом регионе представителями организованной преступности. Об этом заявил министр юстиции крупнейшей южноамериканской страны Озмар Серралью.

"Сейчас 125 человек (из числа Национальной гвардии - прим. ТАСС) уже находятся в Рио-де-Жанейро, и мы усилим это присутствие еще сотней бойцов. Кроме того, обсуждается возможность сделать то же самое в отношении Федеральной дорожной полиции", - сказал глава ведомства.

Накануне неизвестные люди в масках сожгли восемь пассажирских автобусов и два грузовика в Дуки-ди-Кашиас - одном из пригородов Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, данная акция была организована в ответ на спецоперацию, которую полиция провела в этом районе против местных наркоторговцев. На месте инцидента образовалась многокилометровая пробка, так как через Дуки-ди-Кашиас проходят несколько крупных автомагистралей.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, в частности, для обеспечения порядка были привлечены военные.

В начале февраля этого года Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло на 19,8% по сравнению с 2015 годом (5 тыс. против 4,2 тыс.). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.

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