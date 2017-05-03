Египетская армия уничтожила 18 боевиков на Синае

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КАИР, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Вооруженные силы Египта провели масштабную операцию против террористического подполья в центральной части Синайского полуострова, уничтожив 18 боевиков.
Об этом заявил командующий 3-й полевой армией генерал-майор Мухаммед Раафат.
По его словам, во время рейдов, которые проходили в районе труднодоступного горного массива Эль-Халяль, были задержаны 32 подозреваемых в поддержке экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, а также 29 заминированных мотоциклов, которые были снаряжены радикалами для совершения атак.
Горы Эль-Халяль использовались ранее боевиками в качестве укрытия и плацдарма для нападений на Северном Синае. В последнее время после серии успешных операции армии и МВД с севера полуострова бежавшие оттуда экстремисты стали все чаще осуществлять свои вылазки именно в центральной части этого региона страны. "Теперь 3-я полевая армия смогла взять под контроль Эль-Халяль при содействии синайских бедуинов", - сообщил генерал.
Армия Египта совместно с МВД уже несколько лет проводит на полуострове контртеррористическую операцию против действующего там экстремистского подполья, открыто заявившего о себе вслед за низложением военными в 2013 году ставленника исламистов экс-президента Мухаммеда Мурси.
Несмотря на непрекращающиеся рейды, в том числе с использованием боевой авиации и артиллерии, полностью справиться с боевиками пока не получается. Как полагают силовики, за большинством терактов, совершенных в стране за последние годы, стоит группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"). Ранее эта структура присягнула на верность "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ) и сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").