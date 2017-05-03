Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп вернется в Нью-Йорк после рекордно длительного отсутствия

Международная панорама
3 мая, 22:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент не был в родном городе 107 дней

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп в четверг впервые в качестве президента США вернется в Нью-Йорк для встречи с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. Глава государства не был в родном городе 107 дней.

Это самый длительный период отсутствия Трампа в мегаполисе с момента его рождения в районе Куинс в 1946 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на друзей республиканца, которому 14 июня исполнится 71 год.

"Дональд Трамп жил, питался и дышал воздухом Нью-Йорка в течение 70 лет", - цитирует телекомпания бывшего сотрудника избирательного штаба политика Майкла Капуто. "Это подлинное самопожертвование - отсутствовать так долго в городе, которому ты посвятил так много лет", - считает он.

По сведениям CNN, после встреч с премьером Австралии на борту авианосца Intrepid, который является музеем и стоит на Гудзоне, президент США отправится в гольф-клуб в городе Бедминистер (штат Нью-Джерси). Там глава государства скорее всего проведет выходные дни. В Белом доме эту информацию телекомпании не подтвердили.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп 4 мая выступит на борту авианосца Intrepid по случаю 75-й годовщины сражения в Коралловом море (4-8 мая 1942 года), крупной морской битвы Второй мировой войны. В тот же день в музее президент проведет встречу с премьером Тернбуллом. По словам Спайсера, стороны таким образом хотят продемонстрировать "прочность связей, крепость дружбы и надежность альянса" двух государства.

Президент США в интервью газете Washington Times сообщил, что его супруга Меланья с 11-летним сыном Бэрроном летом переедут из Нью-Йорка в Вашингтон. С момента инаугурации, состоявшейся 20 января в столице страны, жена главы государства с сыном живут в Нью-Йорке и время от времени навещают Трампа либо в Вашингтоне, либо в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
Страны
США Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
5
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
6
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
7
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
Темы дня
Загрузка...
Реклама