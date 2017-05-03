CNN: Трамп вернется в Нью-Йорк после рекордно длительного отсутствия

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп в четверг впервые в качестве президента США вернется в Нью-Йорк для встречи с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. Глава государства не был в родном городе 107 дней.

Это самый длительный период отсутствия Трампа в мегаполисе с момента его рождения в районе Куинс в 1946 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на друзей республиканца, которому 14 июня исполнится 71 год.

"Дональд Трамп жил, питался и дышал воздухом Нью-Йорка в течение 70 лет", - цитирует телекомпания бывшего сотрудника избирательного штаба политика Майкла Капуто. "Это подлинное самопожертвование - отсутствовать так долго в городе, которому ты посвятил так много лет", - считает он.

По сведениям CNN, после встреч с премьером Австралии на борту авианосца Intrepid, который является музеем и стоит на Гудзоне, президент США отправится в гольф-клуб в городе Бедминистер (штат Нью-Джерси). Там глава государства скорее всего проведет выходные дни. В Белом доме эту информацию телекомпании не подтвердили.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп 4 мая выступит на борту авианосца Intrepid по случаю 75-й годовщины сражения в Коралловом море (4-8 мая 1942 года), крупной морской битвы Второй мировой войны. В тот же день в музее президент проведет встречу с премьером Тернбуллом. По словам Спайсера, стороны таким образом хотят продемонстрировать "прочность связей, крепость дружбы и надежность альянса" двух государства.

Президент США в интервью газете Washington Times сообщил, что его супруга Меланья с 11-летним сыном Бэрроном летом переедут из Нью-Йорка в Вашингтон. С момента инаугурации, состоявшейся 20 января в столице страны, жена главы государства с сыном живут в Нью-Йорке и время от времени навещают Трампа либо в Вашингтоне, либо в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.