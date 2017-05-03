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Тиллерсон: США пойдут на переговоры с КНДР, когда для этого созреют условия

Международная панорама
3 мая, 22:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Госсекретарь напомнил, что уже говорил недавно об отсутствии у США желания "договариваться о пути к столу переговоров" с Северной Кореей

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США будут готовы вести переговоры с КНДР лишь тогда, когда для этого сложатся подходящие, по мнению Вашингтона, условия. Об этом заявил  на встрече с подчиненными, которая прошла в открытом режиме, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы готовы участвовать в переговорах, когда сложатся правильные условия", - сказал шеф американской дипломатии, комментируя проблему ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. В чем именно, с точки зрения новой администрации США, заключаются такие верные условия, Тиллерсон не пояснил.

Он лишь напомнил, что уже говорил недавно об отсутствии у США желания "договариваться о пути к столу переговоров" с Северной Кореей. "Пхеньян действовал таким образом на протяжении последних 20 лет", вынуждая Вашингтон по существу вести переговоры о переговорах, считает руководитель внешнеполитического ведомства США. "Мы сядем (за стол переговоров), - повторил Тиллерсон, - когда они будут готовы сесть (за стол переговоров) при правильных условиях". В понедельник президент США Дональд Трамп в интервью службе новостей Блумберга сообщил, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно.

Как заверил госсекретарь, новая исполнительная ветвь власти США ясно довела до сведения Пхеньяна, что она не добивается "смены режима" или "коллапса режима" в КНДР, равно как "ускоренного воссоединения (Корейского) полуострова", не ищет "предлога для того, чтобы вторгнуться севернее 38-й параллели".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
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