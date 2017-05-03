Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст США отказался выдвигать обвинения полицейским, застрелившим темнокожего в 2016 году

Международная панорама
3 мая, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Обвинение решили не выдвигать из-за отсутствия убедительных доказательств вины полицеских

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинений в связи с резонансным убийством темнокожего Элтона Стерлинга полицейскими в штате Луизиана в июле 2016 года из-за отсутствия убедительных доказательств их вины. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

"С помощью доказательств невозможно убедительно установить положение правой руки Стерлинга в момент стрельбы", - приводит агентство заявление министерства.

Инцидент в Луизиане, о котором идет речь, произошел в городе Батон-Руж 5 июля 2016 года. Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что некий человек угрожает ему оружием возле одного из магазинов города. На место происшествия прибыли два стража порядка, между ними и подозреваемым - 37-летним темнокожим жителем Батон-Ружа Элтоном Стерлингом - произошла стычка, в ходе которой полицейские применили против мужчины электрошокер, повалив его на землю. После этого один из блюстителей закона несколько раз выстрелил в Стерлинга из табельного оружия, мужчина скончался на месте.

Местные СМИ впоследствии опубликовали видео, снятое, предположительно, очевидцем инцидента. В ролике отчетливо слышны звуки выстрелов и восклицание: "У него пистолет". Сами полицейские заявили, что у подозреваемого было при себе оружие в момент происшествия и они опасались, что он его применит. В Батон-Руже после произошедшего, как и во многих других американских городах, состоялись массовые протесты против полицейского произвола.

Смотрите также

"Жизни черных имеют значение": в США протестуют против убийств афроамериканцев

17 июля в Батон-Руже темнокожий житель Канзас-Сити (штат Миссури) Гэвин Лонг открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Тогда погибли трое блюстителей правопорядка, столько же были ранены, полиция застрелила нападавшего. Перед тем, как совершить указанное преступление, Лонг разместил в интернете серию видеообращений, в которых указывал, что власти США ущемляют права афроамериканцев.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, по большей части из числа афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский контрактник из Братска погиб в Сирии
2
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
3
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
4
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
5
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама