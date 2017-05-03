Минюст США отказался выдвигать обвинения полицейским, застрелившим темнокожего в 2016 году

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинений в связи с резонансным убийством темнокожего Элтона Стерлинга полицейскими в штате Луизиана в июле 2016 года из-за отсутствия убедительных доказательств их вины. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

"С помощью доказательств невозможно убедительно установить положение правой руки Стерлинга в момент стрельбы", - приводит агентство заявление министерства.

Инцидент в Луизиане, о котором идет речь, произошел в городе Батон-Руж 5 июля 2016 года. Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что некий человек угрожает ему оружием возле одного из магазинов города. На место происшествия прибыли два стража порядка, между ними и подозреваемым - 37-летним темнокожим жителем Батон-Ружа Элтоном Стерлингом - произошла стычка, в ходе которой полицейские применили против мужчины электрошокер, повалив его на землю. После этого один из блюстителей закона несколько раз выстрелил в Стерлинга из табельного оружия, мужчина скончался на месте.

Местные СМИ впоследствии опубликовали видео, снятое, предположительно, очевидцем инцидента. В ролике отчетливо слышны звуки выстрелов и восклицание: "У него пистолет". Сами полицейские заявили, что у подозреваемого было при себе оружие в момент происшествия и они опасались, что он его применит. В Батон-Руже после произошедшего, как и во многих других американских городах, состоялись массовые протесты против полицейского произвола.

17 июля в Батон-Руже темнокожий житель Канзас-Сити (штат Миссури) Гэвин Лонг открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Тогда погибли трое блюстителей правопорядка, столько же были ранены, полиция застрелила нападавшего. Перед тем, как совершить указанное преступление, Лонг разместил в интернете серию видеообращений, в которых указывал, что власти США ущемляют права афроамериканцев.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, по большей части из числа афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.