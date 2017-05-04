SZ: в Германии раскрыли шпионскую сеть швейцарской разведки

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Швейцарская разведка внедрила шпиона в органы налогового управления крупнейшей федеральной земли Германии. Агент пять лет собирал данные о налоговых инспекторах ФРГ, пытающихся добраться до счетов немецких граждан в швейцарских банках, сообщила в среду вечером немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В прошлую пятницу, 28 апреля, Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании во Франкфурте-на-Майне (финансовая столицы ФРГ в федеральной земле Гессен) 54-летнего гражданина Швейцарии по подозрению в шпионаже. Задержанный Даниэль М. обвинялся в "работе на разведывательную службу иностранного государства". По данным следствия, он вел "подрывную деятельность" на территории ФРГ пять лет, с начала 2012 года, и мог вести наблюдение за сотрудниками немецкой налоговой службы, собиравших данные о гражданах ФРГ, подозреваемых в сокрытии средств на счетах в Швейцарии. Во вторник, 2 мая, МИД ФРГ в связи с задержанием пригласил на беседу посла Швейцарии в Берлине.

По опубликованной в среду информации Süddeutsche Zeitung, задержанный был агентом Федеральной службы разведки Швейцарии, внедрившимся в органы налогового управления федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (крупнейшая в ФРГ). Ему было поручено выяснить, каким образом налоговые органы Германии собирают данные о немецких клиентах швейцарских банков, которые пытаются уйти от налогообложения на родине. Мужчина вычислял немецких налоговых инспекторов, ответственных за это, которых позже власти Швейцарии планировали обвинить в нарушении местного законодательства и банковской тайны.

По данным газеты, операцией руководил лично заместитель главы швейцарской разведки. Сам Даниэль М. находился в постоянном контакте с другими агентами Федеральной службы разведки Швейцарии, ему также помогал завербованный гражданин ФРГ. Издание приводит высказывание министра финансов Северного Рейна - Вестфалии, который назвал эту историю "шпионским триллером" и потребовал объяснений от Берна.