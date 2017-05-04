Смертность среди чернокожего населения США сократилась на 25%

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Смертность среди темнокожих граждан США за последние 17 лет сократилась на 25%. Такие данные содержатся в новом докладе, подготовленном и обнародованном федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые действуют в структуре министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как уточняется в данном исследовании, смертность среди чернокожих американцев уменьшилась на четверть в период 1999-2015 годов. При этом показатели смертности среди темнокожих и белых в возрасте старше 65 лет сравнялись. Среди первых в прошлом этот показатель был выше. Тем не менее продолжительность жизни афроамериканцев в Соединенных Штатах пока по-прежнему меньше, чем белых - в среднем почти на четыре года, отмечают специалисты.

По их свидетельству, чернокожие граждане США в категории от 20 до 50 лет зачастую страдают от таких заболеваний, которые у их белых соотечественников наблюдаются в более зрелом возрасте. Речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете. При этом темнокожие американцы нередко по различным причинам в течение многих лет не получают медицинской помощи в связи с теми или иными недомоганиями, способными затем привести к серьезным последствиям для здоровья, такими как высокое кровяное давление, подчеркивается в докладе.

Как в нем говорится, неравное положение, в котором зачастую продолжают находиться с точки зрения здравоохранения темнокожие и белые американцы, объясняется "социальными и экономическими условиями". Согласно выводам исследования, число находящихся за чертой бедности и безработных среди афроамериканцев почти вдвое больше, чем аналогичное количество белых.

При этом смертность в результате убийств среди темнокожих за отчетный период не понизилась.

Однако доля умирающих от заражения ВИЧ среди них за это время сократилась на примерно 80%.