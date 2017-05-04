Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева завершилось удовлетворением ходатайства защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи.

Как заявил по итогам судебного заседания адвокат Виталий Сердюк, "политика проиграла в сегодняшнем заседании". "Один - ноль в пользу правосудия", - сказал защитник.

Участие в видеоконференции

"Суд считает необходимым предоставить защите дополнительные возможности для участия (в судебном процессе - прим. ТАСС) Виктора Януковича путем видеоконференции", - заявил судья. Это решение, по его словам, "принято для реализации сторонами своих прав присутствовать в судебном заседании, как того требует ЕСПЧ, решение которого обязательно для любого суда на Украине". "Поэтому суд принимает решение перенести заседание на 10 часов утра 18 мая", - добавил судья.

Накануне адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что экс-президент Украины направил обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу нарушения его права участвовать в судебных заседаниях по делу.

Защита Януковича подчеркнула, что у Украины нет возможности обеспечить безопасность экс-президенту, поэтому он не может находиться на территории страны. При этом адвокат привел пример гибели в Киеве свидетеля по делу о госизмене, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как пояснил Виталий Сердюк, теперь решение Оболонского суда Киева будет передано в компетентные органы РФ, которые "должны будут обеспечить связь и видеодопрос, как это было в Святошинском суде Киева (где Янукович был допрошен в рамках дела против бойцов спецподразделения "Беркут")".

Более 30 жалоб

Защита Януковича к началу судебного заседания подготовила более 30 жалоб и ходатайств. Одним из основных нарушений, по мнению адвоката, является тот факт, что Янукович не был вызван должным образом для участия в суде. "Виктор Янукович должен быть вызван исключительно в общем порядке для лиц, находящихся за рубежом, то есть в порядке международной правовой помощи", - заявил адвокат.

Между тем Оболонский суд вызвал Януковича на первые слушания по делу о госизмене, опубликовав 19 апреля соответствующую повестку на сайте "Судебная власть Украины". Защита считает повестку не имеющей юридической силы. "Янукович не считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела, и суд не сможет начать рассмотрение без надлежащего вызова лица в зал суда", - считает Сердюк. По его словам, вызов Януковича в суд может быть осуществлен только через Министерство юстиции РФ, так как местом его пребывания является Россия.

Еще одним из нарушений защита считает вопрос о вмешательстве в систему автоматического распределения судей для слушания дела. "Суд удовлетворил ходатайство защиты частично и постановил обратиться к госпредприятию "Информационные судебные системы" с целью проведения проверки на предмет, было ли несанкционированное вмешательство в судебное автораспределение в данном уголовном деле", - заявил судья.

Защита обратила внимание на то, что состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. При этом Сердюк напомнил, что генпрокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича еще до того, как об этом стало известно официально.

Таким образом, сделал вывод адвокат, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло, и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело".

Избирательное правосудие

Судебное заседание вызвало большой интерес прессы. Не только зал суда, но и коридоры были переполнены журналистами. Здание усиленно охранялось полицией.

Уведомление о возбуждении против Януковича уголовного дела и обвинение в госизмене было ему зачитано генеральным прокурором Украины Юрием Луценко по видеосвязи 28 ноября 2016 года - в перерыве судебного заседания по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут".

20 января Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-президента. Решение о начале слушаний по делу о госизмене в Оболонском суде было принято 11 апреля. В тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение Януковича.

Защита экс-президента уверена, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В свою очередь Луценко распространил ранее видеообращение, в котором заверил, что "это будет не процесс мести", что "будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированные украинским законодательством".

Однако Сердюк считает, что процесс будет иметь сугубо политический характер, о чем свидетельствует большое количество нарушений. "Все заявления генпрокурора последних дней и утверждение о якобы соблюдение законности были полностью опровергнуты огромным количеством нарушений, которые уже допущены стороной обвинения еще во время досудебного расследования дела и после того, как дело поступило в суд", - заявлял Сердюк.

Обвинение в госизмене - признание незаконности власти

По словам адвоката Януковича, основанием для обвинения Януковича в госизмене служит его письмо от 1 марта 2014 года, в котором он в качестве президента якобы просит президента России ввести войска для обеспечения общественного порядка на фоне кровавых событий на "майдане".

Сам факт этого обвинения, считает Сердюк, означает, что Генпрокуратура Украины признает, что на самом деле считает Януковича действующим президентом по состоянию на 1 марта 2014 года, то есть даже после принятия закона о самоустранении президента от 22 февраля 2014 года, когда обязанности главы государства уже исполнял Турчинов.

"Юрий Луценко фактически признал наличие у Виктора Януковича по состоянию на 1 марта 2014 года действующего статуса президента Украины. Об этом прямо указано в ходатайстве ГПУ о проведении специального досудебного расследования. Если бы это было не так, то Генпрокуратура в рамках этого производства не могла бы обвинять Януковича в госизмене, поскольку в таком случае действия, которые инкриминируются Януковичу, следовало бы квалифицировать как подделку документов", - считает Сердюк.