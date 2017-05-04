Следующая встреча в Астане по Сирии пройдет в середине июля

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Следующая встреча в столице Казахстана по сирийскому урегулированию пройдет в середине июля, ей будут предшествовать консультации экспертов в Турции. Об этом заявил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов.

"Договорились провести следующую встречу высокого уровня в Астане в середине июля 2017 года, а также согласились провести предварительные консультации на экспертном уровне за две недели в Анкаре", - зачитал он меморандум участников нынешних переговоров.

Абдрахманов добавил, что "процесс Астаны" призван обеспечивать прогресс политического урегулирования, обсуждение которого ведется в Швейцарии. "Приняли во внимание, что спецпосланник (генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура) в ближайшее время объявит о следующем раунде переговоров в Женеве", - сказал он.