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Американский генерал: Россия вновь стала "стратегическим соперником США" в мире

Международная панорама
4 мая, 17:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

По словам Реймонда Томаса, второй по значимости приоритет для его командования - это "поддержка Европейского командования в противодействии российской агрессии в Европе"

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пентагон рассматривает Россию как стратегического соперника США и одну из пяти основных угроз для Америки. Глава Командования специальных операций ВС США генерал Реймонд Томас заявил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

"Россия вновь стала стратегическим соперником США по всему миру", - сказал он. Соответственно, по его словам, второй по значимости приоритет для его командования - это "поддержка (ВС США - прим. ТАСС) Европейского командования в противодействии российской агрессии в Европе".

На вопрос председательствующего на слушаниях сенатора Джона Маккейна, усиливается ли эта "агрессия" или ослабевает, генерал ответил, что наблюдается, на его взгляд, "стабильное состояние агрессивной активности". На дополнительный вопрос о том, как лучше всего "сдерживать" такую активность, Томас ответил, что прежде всего США необходимо укреплять связи с друзьями и союзниками в регионе.

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