Американский генерал: Россия вновь стала "стратегическим соперником США" в мире

Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМСпорт 4 мая, 17:43
Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 17:41
Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФСпорт 4 мая, 17:20
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы IIМеждународная панорама 4 мая, 17:15
Фонд "Росконгресс" и РЭЦ будут сотрудничать в деле продвижения бренда "Сделано в России"Новости партнеров 4 мая, 17:14
Айдамиров: вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее времяСпорт 4 мая, 17:08
Гендиректор "Терека": клуб продлит контракт с полузащитником Олегом ИвановымСпорт 4 мая, 17:07
Встреча Аббаса и Путина пройдет в Сочи 11 маяМеждународная панорама 4 мая, 17:03
ПГК в I квартале 2017 года увеличила объем погрузки на Приволжской желдороге на 17%Транспорт 4 мая, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пентагон рассматривает Россию как стратегического соперника США и одну из пяти основных угроз для Америки. Глава Командования специальных операций ВС США генерал Реймонд Томас заявил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.
"Россия вновь стала стратегическим соперником США по всему миру", - сказал он. Соответственно, по его словам, второй по значимости приоритет для его командования - это "поддержка (ВС США - прим. ТАСС) Европейского командования в противодействии российской агрессии в Европе".
На вопрос председательствующего на слушаниях сенатора Джона Маккейна, усиливается ли эта "агрессия" или ослабевает, генерал ответил, что наблюдается, на его взгляд, "стабильное состояние агрессивной активности". На дополнительный вопрос о том, как лучше всего "сдерживать" такую активность, Томас ответил, что прежде всего США необходимо укреплять связи с друзьями и союзниками в регионе.