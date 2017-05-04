Непальские шерпы проводят акцию протеста в базовом лагере Эвереста на высоте 5 км

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Свыше 400 непальских шерпов проводят акции протеста в базовом лагере Эвереста на высоте 5 тысяч метров.
Как пишет газета Kathmandu Post, они требуют от властей Непала выдачи сертификатов, подтверждающих каждый подъем на вершину высочайшей горы мира, совершенный в составе международных экспедиций.
В прошлом году по завершении очередного альпинистского сезона правительство распорядилось выдавать эти сертификаты лишь тем альпинистам, которые официально оформляли разрешение на восхождение в качестве полноценных участников экспедиции. Эта услуга департамента туризма обходилась в $11 тыс. Шерпы оказались не в состоянии оплачивать эти астрономические для местных жителей сборы.
"Власти Непала рубят сук, на котором сидят - в последнее десятилетие Эверест стал краеугольным камнем всей индустрии туризма страны, ежегодно приносящей $370 млн, - заявил Пемба Дордже Шерпа, рекордсмен скоростного восхождения на вершину горы. - Для большинства иностранных альпинистов, которые являются источником дохода для небогатой гималайской страны, восхождение на горную вершину без помощи шерпов невозможно. Попытка правительства заставить шерпов оплачивать сертификаты недопустима, о чем мы заявляем в меморандуме, направленном во все заинтересованные инстанции, от министерства туризма до ассоциаций альпинизма и туроператоров Непала".
Чтобы избежать срыва альпинистского сезона, который в этом году обещает стать одним из самых массовых в истории Непала, власти пообещали шерпам в ближайшие дни разобраться в проблеме и принять надлежащие меры. Как сообщил глава департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай, "министерство ускорит процесс внесения поправок в регулирование альпинизма, в частности, планируется ввести параграф, приравнивающий высотных носильщиков к полноценным участникам экспедиций".
Шерпы, работающие выше базового лагеря Эвереста, выполняют основную часть работы по восхождению - переносят грузы, провешивают веревочные перила, оборудуют высотные лагеря. Согласно базе данных гималайских восхождений, за всю историю альпинистских восхождений на Эверест погибли 174 высотных носильщика, сотни стали инвалидами в результате камнепадов и лавин, обморожений или недугов, вызванных высотной болезнью.