Дейнего: Украина "фактически лишает" ЛНР механизмов расчета за воду

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ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Украина блокирует любые возможные механизмы оплаты за воду, что позволяет ей прекращать поставки и манипулировать вопросом водоснабжения. Такое мнение выразил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе Владислав Дейнего.
"Украина продолжает манипулировать вопросами оплаты за воду в то время, когда официальные киевские власти, предпринимая экономическую, а теперь и транспортную блокаду, практически лишают нас механизмов взаиморасчетов за воду, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Невозможно заплатить, если Украина делает все для того, чтобы эту оплату у нас не принять. Как следствие, манипулируя вопросами отсутствия оплаты, Украина вновь прекращает подачу воды на территорию ЛНР".
Ранее Киев без объяснения причин на 85 % сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Украина не в первый раз прекращает подачу воды в ЛНР с подконтрольной ей территории. Так, только за последние месяцы Киев приостанавливал водоснабжение ЛНР с 4 января по 13 января, 6 марта, с 11 марта по 12 марта. В то же время в конце апреля министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина не намерена прекращать поставки воды на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Как пояснял заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Владимир Гуц, прекращение поставок связано с неоплатой соответствующих счетов со стороны ЛНР. В январе на предприятии "Лугансквода" сообщили, что республика полностью рассчиталась с Киевом за поставленную в январе воду с Петровского водовода и Западной фильтровальной станции.
Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают населенные пункты Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. В случае остановки поставок с Петровского водозабора дефицит воды будет в ряде жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхней части Каменнобродского района.