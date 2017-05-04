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AP: Ирак обсуждает с США сохранение американского контингента после разгрома ИГ

Международная панорама
4 мая, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

По данным агентства, в переговорах принимают участие министр обороны США Джеймс Мэттис и иракские официальные лица

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о том, чтобы сохранить американские войска в стране после завершения борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на источники в Вашингтоне и Багдаде.

По данным агентства, в переговорах участвуют министр обороны Джеймс Мэттис и иракские официальные лица. Обсуждения находятся на начальном этапе, и никаких договоренностей еще не было достигнуто.

"Существует общее понимание, что подобное постоянное присутствие будет представлять интерес для каждой из сторон в долгосрочной перспективе. Что касается соглашения, да, мы все понимаем, что оно будет взаимовыгодным. С этим мы согласны", - приводит агентство слова источника в американской администрации.

По словам представителя правительства Ирака, в случае достижения соглашения, американские силы будут дислоцированы на иракских базах близ Мосул и вдоль иракско-сирийской границы. Он добавил, что премьер-министра Ирака надеется установить "умеренное" присутствие иракских военных вместе с небольшим числом американских войск в Мосуле после того, как будет завершена борьба с ИГ.

В свою очередь, как сообщило AP, в Вашингтоне подчеркивают, что никаких разговоров о создании независимых американских баз в Ираке не ведется. При этом источник агентства добавил, что численность американского контингента будет составлять "несколько тысяч человек". "Примерно столько, сколько находится сейчас, может быть немного больше", - пояснил он.

Ранее в интервью американской телекомпании Fox News премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что поддерживает сохранение в республике части контингента США, в задачу которого входит подготовка иракских сил, логистическая поддержка и сотрудничество в сборе развединформации. Сейчас в Ираке находятся около 5 тыс. американских военнослужащих. По словам премьера, после того, как боевые действия против ИГ завершатся, он ожидает, что это число уменьшится.

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