В Киеве открылась официальная фан-зона "Евровидения-2017"

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Официальная фан-зона песенного конкурса "Евровидение-2017" открылась на Крещатике - главной улице Киева. Ее площадь занимает 13 тысяч квадратных метров.

С 4 по 14 мая здесь будут проходить концерты представителей стран - участниц песенного конкурса и украинских артистов. Сцена городка, который организаторы называют Eurovision Village, станет второй по величине и мощности звука после главной арены конкурса в Международном выставочном центре (МВЦ).

Как сообщает корреспондент ТАСС, вход на территорию Eurovision Village свободный. Посетителей тщательно проверяют на входе в городок, а периметр фан-зоны охраняет полиция и Нацгвардия.

Сейчас на Крещатике увеличилось количество продавцов разнообразных сувениров. Помимо матрешек с Обамой и Трампом, покупателям предлагают матрешки с изображением Путина, Сталина, Ленина, Медведева. Также продаются "водительские права" на имя Владимира Путина, по соседству с которыми лежат удостоверения "Правого сектора" (запрещенного в РФ). Для русско- и украиноязычных покупателей набор матрешек стоит 450 гривен ($17), для иностранцев - 850 (более $32).

МВЦ - главная арена "Евровидения-2017"

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет МВЦ, который расположен на левом берегу Днепра в Киеве. МВЦ - самый крупный выставочный комплекс Украины, объединяющий три павильона общей площадью 58 тысяч квадратных метров.

При этом МВЦ - одна из самых маленьких площадок за последние пять лет "Евровидения". Она рассчитана примерно на 8 тысяч мест.

Предыдущий песенный конкурс состоялся в Стокгольме на Globe Arena, которая вмещает до 16 тысяч зрителей.

Россия не участвует

Ситуация вокруг конкурса накалилась в середине марта, когда Первый канал объявил, что от России участвовать в песенном смотре будет певица Юлия Самойлова, которая с детства имеет инвалидность и передвигается на коляске. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

В итоге Европейский вещательный союз предложил России либо организовать видеомост, чтобы Самойлова фактически выступила на конкурсе по трансляции из Москвы, либо заменить конкурсанта. От этих вариантов Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается от трансляции "Евровидения" в России.