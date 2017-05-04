Генеральный директор МАГАТЭ считает реальными угрозы со стороны КНДР

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БЕРЛИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Угроза со стороны КНДР в контексте ее атомной программы реальна, и мировое сообщество обеспокоено этим. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
"Они (угрозы - прим. ТАСС) реальны. Все доказательства говорят нам, что Северная Корея делает шаги вперед (в атомной сфере - прим. ТАСС), и нас это беспокоит. Это поднимает вопросы безопасности, которые актуальны не только для данного региона", - сказал он. "У нас есть основания полагать, что атомная программа развивается именно так, как говорят в Северной Корее", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.