CNN: конгрессмены США остались недовольными брифингом главы ФБР по России

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Члены комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США посчитали неинформативным конфиденциальный брифинг по теме приписываемого России вмешательства в прошедшие президентские выборы, который провел для них в четверг директор ФБР Джеймс Коми. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По сведениям его источников, на продолжавшемся около двух часов брифинге Коми почти не представил новых подробностей, касающихся расследования бюро на этот счет. Для законодателей осталось неясным, каковы рамки указанного разбирательства, они были недовольны тем, что не получили больше информации.
Конгрессмены настойчиво задавали Коми вопросы, однако он практически не представил сведений помимо тех, которые прежде озвучивал публично.
Ранее американские законодатели и представители властей объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.