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Казахстан расценивает итоги встречи по Сирии как шаг к установлению мира в этой стране

Международная панорама
5 мая, 6:28 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 5, мая. /ТАСС

Астана подтверждает готовность продолжать и далее вносить свой вклад в международные усилия по поиску путей политического урегулирования конфликта в Сирии, говорится в сообщении МИД республики

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АСТАНА, 5 мая. /ТАСС/. Казахстан оценивает результаты четвертой международной встречи по Сирии в Астане как качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

"Казахстан расценивает итоги четвертой международной встречи по Сирии в Астане как очередной качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране, призывает все стороны к выполнению всех договоренностей и подтверждает готовность продолжать и далее вносить свой вклад в международные усилия по поиску различных путей политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, "направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта".

"В подписанном документе отмечается, что в рамках границ четырех зон безопасности, в которые вошли провинция Идлиб и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, зона севернее Хомса, Восточная Гута, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, должны быть прекращены боевые действия между конфликтующими сторонами, будет запрещено использование любого вида оружия, включая авиацию, обеспечена доставка гуманитарной помощи и медикаментов, созданы условия для восстановления базовой инфраструктуры для потребностей населения, безопасного и добровольного возвращения беженцев", - уточнили в МИД.

3-4 мая в столице Казахстана прошла четвертая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Ирана и Турции), а также высокие представители ООН, Иордании и США.

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