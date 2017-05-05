CBS: в США распространено предупреждение о возможности терактов по сценарию атаки в Ницце

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Национальное управление по безопасности на транспорте (TSA) США в минувший четверг распространило среди компаний, занимающихся автомобильными грузовыми перевозками, предупреждение о возможности совершения в стране нападений при помощи угнанных фур. Об этом сообщила телекомпания CBS, в распоряжение которой попал соответствующий циркуляр.
По ее данным, в предупреждении подчеркивается, что означенный способ атаки является относительно простым. В нем также приводится статистика, в соответствии с которой с 2014 года террористы совершили по меньшей мере 17 нападений при помощи грузовых автомобилей, в результате которых погибли 173 человека и 667 пострадали. TSA также отдельно напомнило о трагедии в Ницце в прошлом году, когда в результате теракта погибли 84 человека.
Отмечается также, что крупнейшие полицейские управления страны, в том числе нью-йоркское, осведомлены о соответствующей угрозе. В докладе указывается, что явилось сигналом для тревоги, однако о каких именно индикаторах идет речь, телекомпания не поясняет. В распространенном документе, помимо прочего, приводится список мер предосторожности для водителей, пассажиров и представителей правоохранительных органов.
В ходе теракта в Ницце 14 июля 2016 года исламист- радикал Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся полюбоваться салютом с Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Ранения различной степени тяжести получили 458 человек.