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CBS: в США распространено предупреждение о возможности терактов по сценарию атаки в Ницце

Международная панорама
5 мая, 6:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Крупнейшие полицейские управления страны осведомлены об угрозе, передает телеканал

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Национальное управление по безопасности на транспорте (TSA) США в минувший четверг распространило среди компаний, занимающихся автомобильными грузовыми перевозками, предупреждение о возможности совершения в стране нападений при помощи угнанных фур. Об этом сообщила телекомпания CBS, в распоряжение которой попал соответствующий циркуляр.

По ее данным, в предупреждении подчеркивается, что означенный способ атаки является относительно простым. В нем также приводится статистика, в соответствии с которой с 2014 года террористы совершили по меньшей мере 17 нападений при помощи грузовых автомобилей, в результате которых погибли 173 человека и 667 пострадали. TSA также отдельно напомнило о трагедии в Ницце в прошлом году, когда в результате теракта погибли 84 человека.

Отмечается также, что крупнейшие полицейские управления страны, в том числе нью-йоркское, осведомлены о соответствующей угрозе. В докладе указывается, что явилось сигналом для тревоги, однако о каких именно индикаторах идет речь, телекомпания не поясняет. В распространенном документе, помимо прочего, приводится список мер предосторожности для водителей, пассажиров и представителей правоохранительных органов.

В ходе теракта в Ницце 14 июля 2016 года исламист- радикал Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся полюбоваться салютом с Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Ранения различной степени тяжести получили 458 человек.

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