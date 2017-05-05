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МИД КНР: Пекин выступает против контактов Трампа с далай-ламой

Международная панорама
5 мая, 11:16 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Ранее власти КНР выступали с аналогичным обращением к предыдущему президенту США Бараку Обаме

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ПЕКИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай выступает против того, чтобы "официальные лица поддерживали любые формы контактов" с далай-ламой. Такое заявление он сделал в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

"Далай-лама не является обычным священнослужителем, он на протяжении долгого времени ведет сепаратистскую деятельность антикитайского толка", - сказал дипломат. "Мы выступаем категорически против того, чтобы любые страны приглашали далай-ламу, а официальные лица поддерживали любые формы контактов с ним", - добавил Гэн Шуан.

Далай-лама живет в индийском городе Дхарамсала с 1959 года, когда он покинул Лхасу. Духовный лидер последователей тибетского буддизма рассматривается Китаем как "сепаратист, угрожающий единству КНР". В ноябре прошлого года он посетил Монголию, что вызвало резко отрицательную реакцию в Пекине.

В 2014 году власти КНР обратились к президенту США Бараку Обаме с призывом воздержаться от встречи с далай-ламой XIV. К тому моменту Обама уже дважды встречался с далай-ламой, и его предшественники в Белом доме на протяжении последних трех десятилетий делали то же самое

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