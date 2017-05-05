Пхеньян обвинил США и Южную Корею в подготовке теракта против руководства КНДР

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ПХЕНЬЯН, 5 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР развернет "антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". С таким заявлением выступило министерство государственной безопасности страны в связи с разоблачением организованного американской и южнокорейской спецлужбами заговора против высшего руководства народной республики. Его текст распространен по каналам информационного агентства ЦТАК.
Все агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, отмечается в нем, "будут уничтожены в КНДР до последнего человека". Пхеньяне, судя по заявлению, считают такие действия "актом государственного терроризма, инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР.
По данным министерства госбезопасности, ЦРУ и НПС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию". С этой целью американские и южнокорейские спецслужбы, отмечается в заявлении ведомства, "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны". Он обосновался в Пхеньяне еще в 2016 году. Покушение, судя по заявлению министерства госбезопасности, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.