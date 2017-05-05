В Харькове вандалы осквернили братскую могилу советских воинов и памятник маршалу Бажанову

Фотографии военных лет и современные снимки репортеров ТАСС украсят Москву к 9 маяНовости агентства 5 мая, 15:13
Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия РадваньскойСпорт 5 мая, 15:07
Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в АнтальюЭкономика и бизнес 5 мая, 14:46
Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"Спорт 5 мая, 14:40
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФООбщество 5 мая, 14:33
Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:32
Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июляОбщество 5 мая, 14:23
Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:18
Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"Спорт 5 мая, 14:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные вандалы повредили памятники на братской могиле советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и могиле маршала Юрия Бажанова на городском кладбище Харькова. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
"Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера - разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с Вечного огня, да и сам Вечный огонь уродуют", - написал он на странице в Facebook. Сидоренко добавил, что полиция не справляется с розыском вандалов, и призвал очевидцев сообщать любую информацию в правоохранительные органы.
После государственного переворота на Украине зимой 2014 года радикалы-националисты помимо официальной кампании по декоммунизации ведут необъявленную войну с памятниками советским деятелям. В апреле этого года злоумышленники повредили мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая была установлена на здании военного комиссариата Одесской области. В Днепропетровской области был поврежден памятник Неизвестному офицеру.
Маршал артиллерии Юрий Бажанов родился в Волынской области Украины. Под его командованием в 1941 году было сформировано первое подразделение, вооруженное реактивными системами "Катюша". За время службы офицер был награжден многими медалями, орденами Ленина, Кутузова и Суворова. Маршал скончался в 1975 году и похоронен в Харькове.