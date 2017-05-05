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В Харькове вандалы осквернили братскую могилу советских воинов и памятник маршалу Бажанову

Международная панорама
5 мая, 13:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко отметил, что это происходит уже в третий раз за последние полгода, и полиция не справляется с розыском вандалов

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КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные вандалы повредили памятники на братской могиле советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и могиле маршала Юрия Бажанова на городском кладбище Харькова. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера - разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с Вечного огня, да и сам Вечный огонь уродуют", - написал он на странице в Facebook. Сидоренко добавил, что полиция не справляется с розыском вандалов, и призвал очевидцев сообщать любую информацию в правоохранительные органы.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года радикалы-националисты помимо официальной кампании по декоммунизации ведут необъявленную войну с памятниками советским деятелям. В апреле этого года злоумышленники повредили мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая была установлена на здании военного комиссариата Одесской области. В Днепропетровской области был поврежден памятник Неизвестному офицеру.

Маршал артиллерии Юрий Бажанов родился в Волынской области Украины. Под его командованием в 1941 году было сформировано первое подразделение, вооруженное реактивными системами "Катюша". За время службы офицер был награжден многими медалями, орденами Ленина, Кутузова и Суворова. Маршал скончался в 1975 году и похоронен в Харькове.

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