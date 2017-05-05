"Бессмертный полк" прошел по улицам словацкого города Попрад

Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия РадваньскойСпорт 5 мая, 15:07
Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в АнтальюЭкономика и бизнес 5 мая, 14:46
Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"Спорт 5 мая, 14:40
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФООбщество 5 мая, 14:33
Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:32
Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июляОбщество 5 мая, 14:23
Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:18
Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"Спорт 5 мая, 14:17
Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам техсбояНовости партнеров 5 мая, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Церемония памяти советских воинов-освободителей и бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, воевавших с фашистами в составе Красной Армии, состоялась в городе Попрад на востоке Словакии. Многие из ее участников затем прошли в колонне "Бессмертного полка" по улицам города. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.
""Бессмертный полк" после завершения церемонии возложения венков и букетов живых цветов к памятнику красноармейцев прошел по центру города. В его рядах были 65 человек - словацкие граждане и соотечественники. Они несли фотографии родных, в годы Второй мировой войны боровшихся с фашистами", - отметил пресс-секретарь.
В рядах участников шествия, по его словам, было много школьников. "Вообще прошедшие мероприятия почтения памяти воинов-освободителей привлекли значительное количество словацкой молодежи", - сказал Куликов.
Поклониться памяти героев к памятнику красноармейцев пришли более 300 жителей Попрада - депутаты словацкого парламента, руководители мэрии во главе с мэром Йозефом Швагеркой, общественные деятели, гражданские активисты, учащиеся местных школ и вузов, соотечественники и российские дипломаты. На груди многих из них красовались георгиевские ленточки.