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"Бессмертный полк" прошел по улицам словацкого города Попрад

Международная панорама
5 мая, 14:52 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 5, мая. /ТАСС

Память советских воинов-освободителей и бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, воевавших в составе Красной Армии, почтили около 300 человек

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ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Церемония памяти советских воинов-освободителей и бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, воевавших с фашистами в составе Красной Армии, состоялась в городе Попрад на востоке Словакии. Многие из ее участников затем прошли в колонне "Бессмертного полка" по улицам города. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

""Бессмертный полк" после завершения церемонии возложения венков и букетов живых цветов к памятнику красноармейцев прошел по центру города. В его рядах были 65 человек - словацкие граждане и соотечественники. Они несли фотографии родных, в годы Второй мировой войны боровшихся с фашистами", - отметил пресс-секретарь.

В рядах участников шествия, по его словам, было много школьников. "Вообще прошедшие мероприятия почтения памяти воинов-освободителей привлекли значительное количество словацкой молодежи", - сказал Куликов.

Поклониться памяти героев к памятнику красноармейцев пришли более 300 жителей Попрада - депутаты словацкого парламента, руководители мэрии во главе с мэром Йозефом Швагеркой, общественные деятели, гражданские активисты, учащиеся местных школ и вузов, соотечественники и российские дипломаты. На груди многих из них красовались георгиевские ленточки.

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