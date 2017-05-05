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Папу римского пригласили посетить Хиросиму

Международная панорама
5 мая, 15:55 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Губернатор префектуры надеется, что визит понтифика станет посланием человечеству о необходимости существования без ядерного оружия

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ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки пригласил папу римского Франциска посетить префектуру, где расположен одноименный город, пострадавший от атомной бомбардировки 1945 года.

Юдзаки выразил надежду, что визит главы Римско-католической церкви станет посланием всему человечеству о необходимости создания мира без ядерного оружия.

"Я чувствую, что Хиросима и Ватикан едины в стремлении освободить мир от ядерного оружия, и эти чувства придают мне силы. Я очень хочу, чтобы папа посетил нашу префектуру в ближайшем будущем", - рассказал японским журналистам губернатор, который на этой неделе посетил город-государство и встретился с Франциском. По его словам, в настоящее время Ватикан прорабатывает возможные сроки осуществления такой поездки, которая, по словам Юдзаки, станет исторической для него и жителей всей Хиросимы.

Ранее Святой Престол выразил обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове и заявил о поддержке любых усилий международного сообщества по возобновлению переговоров на темы ядерного разоружения и мира. Об этом заявил глава ватиканской делегации епископ Януш Урбанчик на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Международная встреча проходит в эти дни в Вене и продлится до 12 мая.

Ядерное оружие создает "ложное чувство безопасности", отметил прелат, напоминая, что когда в 1971 году Ватикан присоединился к историческому Договору (ДНЯО), то его желанием было внести вклад в дело "безопасности, взаимного доверия и международного мирного сотрудничества". "И теперь присутствие Святого Престола в Подготовительном комитете вызвано желанием тесного сотрудничества ради безъядерного мира", - цитирует епископа Радио Ватикана.

Однако усилия международного сообщества по реализации Договора до сих пор не были достаточными, подчеркнул ватиканский дипломат. Поэтому Святой Престол настоятельно призывает государства к конкретным и согласованным шагам в достижении "конечной цели: полной ликвидации ядерного арсенала". Урбанчик заявил, что Ватикан готов участвовать в этом процессе в конструктивном ключе. "Мир на земле необходимо признать активной добродетелью, которая требует усилий от каждого человека и общества в целом".

Ватиканский представитель подчеркнул, что Святой Престол поддерживает все усилия и переговоры, ведущие к созданию юридически обязывающего документа о запрещении ядерного оружия, и "призывает политические власти не только гарантировать безопасность своих граждан, но и активно трудиться ради мира на всей земле, в котором человечество остро нуждается".

Хиросима - один из двух городов, который, наряду с Нагасаки, в 1945 году подвергся атомным бомбардировкам США, унесшим жизни более 450 тыс. человек. В прошлом году Хиросиму посетил Барак Обама, став первым президентом США, решившимся на этот шаг.

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