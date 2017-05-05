Австрия запретит проводить на своей территории референдум о смертной казни в Турции

ВЕНА, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия запретит проведение на своей территории референдума по вопросу введения смертной казни в Турции, если турецкие власти захотят организовать такой плебисцит. Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Законодательно это возможно сделать в рамках международного права, которое дает возможность государству на основании его территориального суверенитета запретить проведение иностранного референдума", - сказал министр Австрийскому агентству печати.

"Запланированное введение смертной казни может считаться оправданной причиной для такого шага", - добавил Курц.

В настоящее время в Австрии проживают примерно 273 тыс. выходцев из Турции, из них порядка 120 тыс. имеют право голоса.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии также готовы принять все законные меры, чтобы не допустить проведения на территории страны голосования в ходе возможного референдума о введении смертной казни в Турции.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что "первым делом".