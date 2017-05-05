В досрочном голосовании на выборах президента Южной Кореи приняли участие 11 млн человек

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СЕУЛ, 5 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Рекордное число южнокорейцев приняли участие в завершившемся в Республике Корея двухдневном досрочном голосовании на президентских выборах. Согласно распространенному сообщению Национальной избирательной комиссии (НИК), свои голоса за указанный период успели отдать 11,07 млн человек, или 26,06% граждан, имеющих право голоса.
"Это намного больше, чем на парламентских выборах 2016 года, - отмечает комиссия. - Тогда явка на досрочном голосовании составила 12,2%". По данным НИК, рекордно высокая явка связана с тем, что в Республике Корея наступает период праздников и многие планирующие путешествие граждане предпочли исполнить свой гражданский долг заранее.
Досрочное голосование проходило на 3,5 тыс. избирательных участках по всей стране. В нем могли принять участие все желающие избиратели, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать непосредственно в день выборов 9 мая. Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов.
За высший государственный пост сейчас ведут борьбу 13 претендентов, еще двое из зарегистрированных кандидатов ранее отказались от участия в предвыборной гонке. Согласно последнему социологическому исследованию, пока наиболее популярным из них является бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин; его поддерживают 42,2% избирателей. За ним с большим отрывом следуют Ан Чхоль Су из центристской Народной партии и консерватор Хон Чжун Пхё, представляющий Корейскую партию свободы (бывшая правящая "Сэнури"). Обоих поддерживают приблизительно по 18,6% респондентов.
В декабре прошлого года парламент проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте конституционный суд утвердил это решение. Исполняющим обязанности главы государства с тех пор является премьер- министр Хван Гё Ан.