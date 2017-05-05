Сообщество стран зоны Сахеля и Сахары создаст антитеррористический центр

РАБАТ, 5 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Сообщество стран зоны Сахеля и Сахары (CEN-SAD) создаст антитеррористический центр, штаб-квартира которого будет находиться в Каире.

Об этом было заявлено в Абиджане (Кот-д'Ивуар), где прошла встреча министров обороны региональной организации, включающей 28 государств.

Идея о создании странами-членами CEN-SAD центра по борьбе с терроризмом возникла в 2016 году во время встречи, прошедшей в Египте. "Центр должен начать функционирование через восемь месяцев, в него будет стекаться информация, касающаяся вопросов противодействия терроризму", - цитирует агентство AFP заявление министерства обороны Кот-д'Ивуара.

Участники встречи в Абиджане также подтвердили "решимость делиться разведывательными данными и мобилизовать средства по борьбе с группировками джихадистов, действующими в зоне Сахеля и Сахары".

Ранее страны-члены CEN-SAD условились, в частности, "активизировать сотрудничество в противостоянии терроризму, по обмену разведывательной информацией и совместной охране границ, создать эффективные механизмы координации для борьбы с трансграничной организованной преступностью, контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, отмыванием денег и нелегальной миграцией".

CEN-SAD была учреждена в феврале 1998 года в Ливии с участием шести стран континента как экономический блок, ставящий своей целью создание региональной зоны свободной торговли.