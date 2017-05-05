Трамп подписал бюджет США в размере $1 трлн на 2017 финансовый год

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, который ранее был принят обеими палатами американского Конгресса. Об этом на регулярном брифинге сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

"Насколько я знаю, он подписал его в течение последнего часа", - сказала она.