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МИД Австрии : некоторые СМИ на пике миграционного кризиса искажали реальную картину

Международная панорама
6 мая, 0:05 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Глава ведомства Себастьян Курц также предложил останавливать мигрантов, которые нелегально отправляются в Европу, на внешних границах ЕС

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БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Некоторые СМИ на пике миграционного кризиса в 2015 году неверно представляли ситуацию с беженцами. Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в интервью Süddeutsche Zeitung.

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© EPA/YOAN VALAT

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"В некоторых СМИ в 2015 году были попытки подсунуть людям нечто иное, нежели действительность, - сказал он. - Создавалось впечатление, как будто прибывали в основном женщины и дети, на самом же деле это были, прежде всего, молодые мужчины". "Представлялось так, как будто к нам приезжают, в первую очередь, высококвалифицированные специалисты, что, разумеется, не соответствует правде", - добавил министр.

Курц также отметил, что пока нельзя прогнозировать, получит ли через пять лет хотя бы половина из прибывших мигрантов работу. Глава МИД подчеркнул, что "тот, кто хочет остаться в Австрии, должен интегрироваться". "Кроме того, если речь идет о мигрантах, которые приезжают из стран другой культуры, нужно сказать, что в Австрии можно, а что нельзя делать", - указал он.

Министр отметил, что число прибывающих мигрантов "по-прежнему очень высоко", а те, кто приехал в 2015 и 2016 годах "все еще остаются в стране". "В вопросе беженцев путь, который задала Германия многим австрийским, шведским политикам, был абсолютно ошибочным и не соответствовал европейскому законодательству", - подчеркнул он.

Австрийский министр предложил останавливать мигрантов, которые нелегально отправляются в Европу, на внешних границах ЕС и после оказания помощи на островах, таких как Лампедуза, обеспечивать их возвращение в миграционные центры, которые следует создать в безопасных третьих странах или на родине беженцев.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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