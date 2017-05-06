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Опрос: декоммунизацию на Украине осуждает более 40% граждан

Международная панорама
6 мая, 11:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, мая. /ТАСС

Поддерживают идею декоммунизации около трети респондентов

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КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Процесс декоммунизации, объявленный украинской властью два года назад, осуждает более 40% граждан страны. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу данные соцопроса исследовательской компании "Социополис", который она провела по заказу издания "Корреспондент.net".

"Более 40% украинцев против декоммунизации. А примерно четверти населения вообще не интересна идеологическая политика властей", - сообщает интернет-ресурс. В то же время, по его данным, поддерживают идею декоммунизации около трети респондентов.

Как следует из данных "Социополиса", уровень поддержки декоммунизации наиболее высок на западе Украины (44,3%), а меньше всего хотят избавиться от наследия СССР на юге (27,8%) и востоке (25,1%). Исследование показало, что эти идеологические вопросы волнуют преимущественно людей старше 40 лет. Подавляющее большинство не согласных с запрещением на Украине всего, что связано с коммунистической идеологией, люди от 60 лет и старше. Около половины из них осуждают действия власти в этом плане.

В то же время среди молодежи больше всего сторонников нейтральной позиции. На соответствующий вопрос "Социополиса" они ответили: "Мне все равно".

Опрос проводился среди 1600 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Пакет законов о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. В стране переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.

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