СМИ: Сербия не закроет Российский гуманитарный центр, несмотря на давление Запада

БЕЛГРАД, 6 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Власти Сербии не собираются закрывать Российско-сербский гуманитарный центр в Нише (РСГЦ), несмотря на давление западных стран. Об этом сообщила сербская газета Vecernje novosti.

По неофициальным данным, которые приводит газета, Сербия не станет закрывать центр вопреки давлению "отдельных стран Запада". Более того, в ближайшие месяцы будет найдена модель, по которой "немногочисленные российские специалисты Центра получат статус административно-технического персонала при посольствах, аналогичный тому, который имеют их коллеги с Запада", пишет газета.

Три года ожидания

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил в комментарии газете, что западные страны предъявляют Белграду претензии в связи с работой РСГЦ. "Любая иностранная миссия пытается отрегулировать вопрос статуса. Мы с США, НАТО и западными странами подписали двусторонние соглашения, то же самое практически в тех же выражениях предусмотрено и для России, когда речь идет о Центре в Нише. Но западные страны ставят нам знак вопроса в чем-то, что мы им самим уже предоставили", - заявил Дачич.

Глава МИД напомнил, что закрытие РСГЦ оставит Сербию без значительных средств, предусмотренных на его работу и развитие. "На Центр предусмотрено $40 млн, из которых половину Москва уже вложила в оснащение и обучение, они в настоящий момент не имеют правовых оснований вкладывать дальнейшие средства в развитие Центра", - сказал Дачич.

Издание сообщает, что в РСГЦ работают всего пять российских специалистов, которым может быть предоставлен специальный статус. Связанные с ним привилегии подразумевают иммунитет, неприкосновенность документов и корреспонденции, защита жилища в том же порядке, что и помещения миссии. Кроме того, они не обязаны будут давать показания в национальных судах и освобождаются от налогов, пошлин и тарифов на товары личного пользования.

Несмотря на то, что Белград не имеет ничего против предоставления такого статуса для РСГЦ и уже предоставил его представителям США, включая военных, соглашение ждет своего подписания уже три года. Главной проблемой является давление из Брюсселя, откуда давно направляются неофициальные сообщения, что Сербия таким договором с Россией нарушила бы обязательства Соглашения об ассоциации и стабилизации, а также соглашение об участии в гражданской защите ЕС, пишут "Вечерне новости".

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на следующей неделе намерен обсудить с премьер-министром Александаром Вучичем вопрос о будущем Российско-сербского гуманитарного центра в Нише. По его мнению, центр должен быть или наделен дипломатическим статусом или закрыт.

Соглашение о РСГЦ

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии (на тот момент) Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

РСГЦ является межправительственной гуманитарной некоммерческой организацией, пользующейся правами юридического лица, зарегистрирован в Сербии в соответствии с законодательством. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона. На него возлагается выполнение таких задач как участие в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров; оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций; реализация совместных проектов и программ на территории Республики Сербия и других стран Балканского региона, включая проекты и программы по гуманитарному разминированию; обучение и повышение квалификации специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС; проведение испытаний и демонстрация современных пожарно-спасательных средств и технологий.