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МИД ФРГ призвал РФ, Иран и Турцию сделать все для соблюдения соглашения по Сирии

Международная панорама
6 мая, 17:56 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

В дипведомстве также заявили о необходимости скорейшего возвращение к межсирийским переговорам в Женеве

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БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Участники переговоров о создании зон деэскалации в Сирии должны сделать все, чтобы достигнутые договоренности соблюдались. Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Германии.

"Любую инициативу, которая будет вести к снижению насилия и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи к страдающим людям, следует в целом приветствовать", - отметили в ведомстве. "Должно быть ясно также, что соглашение, достигнутое в Астане, - это обязательство. Все участники сейчас должны внести свой вклад в то, чтобы договоренности соблюдались", - подчеркивается в заявлении. "Прежде всего Россия и Иран, на поддержку которых делает ставку сирийский режим, должны способствовать этому", - отметили в МИД ФРГ.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "многие детали пока еще не ясны". "Мы слышим вызывающие беспокойство сообщения о нарушениях соглашения, которые пока сложно верифицировать", - отмечается в заявлении. "Если действительно удастся в ближайшие дни и недели добиться прекращения столкновений в четырех районах Сирии, где идут особенно ожесточенные бои, это было бы важным сигналом. И все же это может быть лишь первым шагом на пути к эффективному перемирию во всей Сирии", - говорится в заявлении.

В МИД ФРГ считают необходимым "скорейшее возвращение к межсирийским переговорам в Женеве". Если удастся связать достигнутое в Астане и женевский процесс, то "будет больше шансов на укрепление того, о чем договорились Россия, Иран и Турция", подчеркивается в заявлении министерства.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России).

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Создание зон деэскалации в Сирии
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