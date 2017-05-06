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СМИ: новым главой сирийской оппозиционной коалиции стал Риад Сейф

Международная панорама
6 мая, 23:09 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

70-летний Сейф стал шестым по счету главой НКОРС

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БЕЙРУТ, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Новым председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии избран Риад Сейф. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на результаты голосования в Стамбуле, где проходит заседание руководства этой крупнейшей группировки зарубежной оппозиции.

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70-летний Сейф стал шестым по счету главой НКОРС, сменив на этом посту Анаса аль-Абду. При создании коалиции в ноябре 2012 года он уже занимал пост ее вице-председателя.

Экс-депутат Народного совета (парламента) САР был одним из лидеров диссидентского движения "Дамасская весна" после прихода к власти президента Башара Асада в 2000 году. Он не раз подвергался арестам сирийских властей за антиправительственную деятельность. Позднее ему удалось выехать из Сирии.

НКОРС, которую поддерживают страны Запада, США, Турция и арабские монархии, до сих пор выступала за отстранение от власти президента Асада и создание переходного правительства.

Член руководства коалиции Хади аль-Бахра прокомментировал в интервью "Аль-Арабии" подписанный в четверг в Астане гарантами перемирия Россией, Турцией и Ираном меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Он заявил, что НКОРС "не отвергает соглашений, направленных на прекращение кровопролития".

Касаясь избрания Сейфа главой "стамбульской коалиции", аль-Бахра назвал его видным оппозиционером.

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