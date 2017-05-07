Погибшего в Донбассе в 2014 году итальянского репортера обстреляли намеренно

РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские следователи по делу о гибели под Славянском фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли получили данные, что он мог быть убит намеренно. Как пишет в воскресенье газета Corriere della Sera, прорыв в расследовании произошел после допроса французского фотожурналиста Вильяма Рогелона - единственного выжившего после обстрела, который до сих пор квалифицировался как "инцидент военного времени".

Рогелон, Роккелли, российский журналист Андрей Миронов и водитель в конце мая 2014 года попали под минометный огонь в районе поселка Андреевка под Славянском. По свидетельству Рогелона, обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, в которой они находились, а затем по тому укрытию, где они пытались спастись. Вместе с Роккелли и Мироновым погиб и водитель, чья личность так и не была установлена. Итальянские следовали, как пишет Corriere della Sera, за почти три года так и не получили "удовлетворительных ответов" от Киева на все запросы. А родственники и друзья Роккелли. неоднократно бывавшие на Украине, утверждают, что несмотря на заверения украинские власти настоящего расследования его гибели не проводили.

Как указывает итальянское следствие, после гибели фоторепортера были стерты с электронных носителей материалы, подготовленные им в Донбассе, некоторые из которых удалось недавно восстановить из архива, и теперь они подшиты к делу.

Роккелли специализировался на "горячих точках", он работал в Афганистане, Ливии, снимал "арабские революции" и начал следить за развитием украинского конфликта с протестов на "майдане". На родине с момента его гибели прошло несколько выставок его фотографий, на последних из которых запечатлены дети в Славянске, спасающиеся от обстрелов подвале деревенского дома.