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В ООН призывают не ослаблять спасательные операции в Средиземном море

Международная панорама
7 мая, 18:18 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди назвал "особенно смертоносным" маршрут в Италию через центральную часть Средиземного моря

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ЖЕНЕВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Продолжение спасательных операций в Средиземном море имеет как никогда важное значение. Об этом заявил в Женеве верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в связи с прибытием в последние дни в Италию из Северной Африки более 6 тысяч мигрантов.

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© EPA/YOAN VALAT

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"С пятницы (5 мая) шесть тысяч человек пересекли Средиземное море, чтобы попасть в Италию, а общее число (мигрантов) с начала года превысило там 43 тысячи человек, - сказал Гранди.- Это массовое прибытие, а также тот факт, что более 1150 человек с начала года пропали без вести или погибли, пытаясь достичь берегов Европы, показывают, что спасательные операции имеют как никогда жизненно важное значение".

Верховный комиссар назвал "особенно смертоносным" маршрут в Италию через центральную часть Средиземного моря: на этом пути с начала 2017 года погибло и пропало без вести более 1,2 тысячи мигрантов и беженцев (один мигрант из каждых 35). "Спасение жизней должно быть высшим приоритетом, и в свете последнего роста прибывающих я призываю предпринять дальнейшие усилия для спасения людей на этом опасном маршруте", - подчеркнул он, отметив "неустанные усилия" итальянской береговой охраны и европейского Агентства по контролю границ Frontex.

Гранди сказал, что его "глубоко шокирует" насилие контрабандистов над мигрантами и беженцами. Тревогу вызывает также "растущее число пассажиров на лодках контрабандистов, перевозящих в среднем 100-150 человек", и "ухудшающееся качество лодок".

В Управления ООН по делам беженцев считают, что следует обратиться к "корневым причинам, побуждающим людей уезжать", и предоставить мигрантам "надежные альтернативы опасному путешествию", включая "доступные и безопасные пути в Европу". Среди таких путей Гранди назвал воссоединение семей и перемещение просителей убежища в те страны, где их готовы принять. Он призвал "удвоить усилия для разрешения конфликтов, особенно в Африке", а также способствовать уменьшению нищеты и ослаблению последствий изменения климата, поддержать государства, принимающие большое число беженцев. "Это требует скоординированной политики и действий со стороны европейских и других стран-доноров", - резюмировал верховный комиссар ООН.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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