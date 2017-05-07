Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прибас: Сенат поддержит новую программу медстрахования, но может внести изменения

Международная панорама
7 мая, 18:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома считает, что "все настроены на то, чтобы сделать это, и сделать как можно скорее"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас считает, что Сенат Конгресса США в конечном счете поддержит инициативу об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare в стране, хотя, возможно, и внесет изменения в соответствующий законопроект. Об этом Прибас заявил в эфире телеканала Fox News.

"Мы полагаем, что Сенату решать, нужно ли внести доработки", - отметил представитель Белого дома. При этом, он выразил уверенность в том, что законодатели в верхней палате Конгресса США в конечном счете одобрят соответствующий законопроект. "Думаю, все настроены на то, чтобы сделать это, и сделать как можно скорее", - подчеркнул Прибас.

В четверг Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.

Замена указанной программы была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Попытка выполнить его в конце марта сорвалась из-за разногласий в самой правящей Республиканской партии. Впоследствии часть разногласий уладили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Прибас, Райнс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Киеве начались торжества по случаю открытия "Евровидения - 2017"
5
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
6
Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения
7
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
Темы дня
Загрузка...
Реклама