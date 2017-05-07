Прибас: Сенат поддержит новую программу медстрахования, но может внести изменения

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас считает, что Сенат Конгресса США в конечном счете поддержит инициативу об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare в стране, хотя, возможно, и внесет изменения в соответствующий законопроект. Об этом Прибас заявил в эфире телеканала Fox News.

"Мы полагаем, что Сенату решать, нужно ли внести доработки", - отметил представитель Белого дома. При этом, он выразил уверенность в том, что законодатели в верхней палате Конгресса США в конечном счете одобрят соответствующий законопроект. "Думаю, все настроены на то, чтобы сделать это, и сделать как можно скорее", - подчеркнул Прибас.

В четверг Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.

Замена указанной программы была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Попытка выполнить его в конце марта сорвалась из-за разногласий в самой правящей Республиканской партии. Впоследствии часть разногласий уладили.