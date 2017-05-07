Омбудсмен ДНР: Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных

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ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных, который проводился представителями провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
"Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.
Как пояснила Морозова, в соответствии с достигнутой договоренностью процесс верификации должен был касаться как лиц, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, так и тех, к кому применены меры пресечения без заключения под стражу. Они остаются на свободе, но лишены возможности выехать на территорию ДНР. Однако украинская сторона заявила, что процесс верификации в пенитенциарных учреждениях завершен, а возможности пообщаться с теми, кто не помещен под стражу, представители ДНР не получат. Она подчеркнула, что таким образом процесс верификации фактически сорван.
"Без этого 15-го числа (на встрече в Минске) не будет обсуждаться обмен пленными "всех на всех", - подытожила уполномоченный по правам человека. - К сожалению, без полной верификации процесс продвигаться не будет". Морозова также добавила, что при посещении мест лишения свободы представители ДНР выявили двух человек из числа пленных, к которым украинской стороной применялись меры давления.
28 апреля группа из четырех родственниц пленных сторонников ДНР выехала через КПП "Марьинка" на территорию Украины для проведения верификации. В тот же день они отправились в Мариуполь. Планировалось, что в ходе визита представители республики посетят семь украинских тюрем. Также ожидалось, что визит продлится от 11 до 15 дней.
Верификация призвана определить, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или провозглашенных республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в разрезе выполнения положений "Минска-2" в части обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.