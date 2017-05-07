Полиция разогнала группу демонстрантов, попытавшихся учинить беспорядки на востоке Парижа

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французская полиция разогнала на востоке Парижа группу демонстрантов, попытавшихся устроить беспорядки в городе. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Агентство отмечает, что после 20:00 по местному времени (21:00 мск) около 100 радикально настроенных молодых людей, одетых в черное, вышли на улицы города в знак протеста против президентских выборов. Очень быстро акция протеста переросла в противостояние с полицией, которая в итоге для восстановления порядка на улицах была вынуждена применить слезоточивый газ.
Подведение итогов первого тура выборов президента страны 23 апреля также сопровождалось акциями протеста в Париже, которые в итоге привели к беспорядкам. Тогда ранения получили шестеро полицейских и трое демонстрантов, 143 человека были задержаны.
Согласно данным министерства внутренних дел республики, по итогам подсчета 60% поданных избирателями бюллетеней, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 62,34% голосов. Соперница Макрона, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 37,66% голосов.