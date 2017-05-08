Мэй обсудила с Макроном Brexit

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ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила по телефону с лидером движения "На марше" Эмманюэлем Макроном, одерживающим победу на президентских выборах во Франции, вопросы выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера, поступившем в воскресенье в ТАСС.
"Лидеры коротко обсудили Brexit, и премьер-министр напомнила, что Великобритания хочет установить тесные партнерские отношения с безопасным и процветающим ЕС после того, как мы выйдем (из состава блока)", - отмечается в коммюнике.
На Даунинг-стрит также отметили, что во время телефонного разговора Мэй "тепло поздравила его (Макрона) с победой". "Премьер-министр сказала, что она с нетерпением ожидает возможности работы с новым президентом по ряду общих вопросов, и что уникальное партнерство между Великобританией и Францией является прочной основой для будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.
"Премьер-министр и избранный президент Макрон ожидают, что смогут встретиться и провести переговоры на предстоящих саммитах НАТО и G7", - отмечается в коммюнике.