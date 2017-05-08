AFP: Макрон покинет пост главы движения "На марше" в течение дня

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер надпартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон, одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции, оставит свой пост в течение дня. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в окружении политика.

"Сегодня в обеденное время состоится административный совет "На марше", и Эмманюэль Макрон примет в нем участие. Для него это будет возможность подать в отставку с поста председателя движения", - отметили источники.

В течение понедельника политик также примет участие в официальной церемонии, посвященной годовщине окончания Второй мировой войны. Вместе с действующим президентом Франсуа Олландом он зажжет у подножия Триумфальной арки огонь на могиле Неизвестного солдата.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Согласно предварительным данным МВД республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 64,94% голосов. За его соперницу, главу партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовали 35,06% избирателей.