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AP: двое военных США могли погибнуть во время ликвидации главаря ячейки ИГ в Афганистане

Международная панорама
8 мая, 5:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По данным источников агентства, они могли погибнуть в результате обстрела со стороны союзнических сил

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ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Двое американских военнослужащих могли погибнуть в Афганистане во время операции по ликвидации главаря ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) боевика по прозвищу Абдул Хасиб. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Пентагоне.

Оно напомнило, что в конце апреля, когда и был ликвидирован Хасиб, американское оборонное ведомство сообщило об убийстве двоих американских военнослужащих. Как отмечают источники AP, они могли погибнуть в результате обстрела со стороны союзнических сил в первые минуты трехчасовой операции.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Пентагона ТАСС подтвердили ликвидацию Хасиба. "Мы подтверждаем, что в результате объединенной афгано-американской операции 27 апреля в (восточной провинции) Нангархаре был убит шейх Абдул Хасиб, эмир ИГ в Афганистане, - отметили в министерстве. - В результате операции афганских специальных сил совместно с силами США в Афганистане также были уничтожены несколько главарей и 35 боевиков ячейки ИГ".

Абдул Хасиб возглавил афганский филиал ИГ в прошлом году после уничтожения экс-главаря экстремистов Хафиза Сайеда Хана в результате удара американского беспилотника.

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