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СМИ: в Одессе демонтировали закладной камень на месте памятника маршалу Жукову

Международная панорама
8 мая, 6:20 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 8, мая. /ТАСС

Закладной камень был установлен в 2012 году

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ОДЕССА, 8 мая. /ТАСС/. Закладной камень на месте, где планировалась установка памятника маршалу Георгию Жукову в Одессе, демонтирован коммунальщиками под давлением активистов националистических организаций. Об этом сообщил украинский интернет-ресурс "Пушкинская.net".

По данным издания, памятный знак уже сносили в апреле согласно закону о декоммунизации, но потом его вернули на место. Инициатором установки памятника Жукову выступило одесское отделение Коммунистической партии Украины (КПУ). Закладной камень был установлен 3 октября 2012 года. Деятельность КПУ запрещена в стране с 2015 года.

Пакет законов о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. В частности, в стране переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.

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