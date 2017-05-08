В Испании и Марокко задержаны три человека по подозрению в связях с ИГ

МАДРИД, 8 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Национальная полиция Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами Марокко задержала трех человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в министерстве внутренних дел пиренейского королевства.

По информации ведомства, в каталонских городах Бадалона и Салоу испанская полиция задержала двух марокканцев в возрасте 21 года и 32 лет. Они пропагандировали идеи террористов, а также намеривались отправиться в зону конфликтов в Ирак и Сирию. Еще один человек был задержан в марокканском городе Танжер.

В Испании в настоящее время установлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.