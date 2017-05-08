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Глава Европарламента: главный вызов для Макрона - стабилизация ситуации во Франции

Международная панорама
8 мая, 13:26 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

По словам Антонио Таяни, новому президенту Франции предстоит также наладить диалог с Берлином

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава Европарламента Антонио Таяни считает главным вызовом для избранного президента Франции Эмманюэля Макрона необходимость политической стабилизации в стране. Об этом он заявил в интервью германской медиагруппе Funke. По его словам, новому главе Франции важно также наладить сотрудничество с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Макрон оказался перед вызовом - ему нужно стабилизировать Францию. Выборы в Национальное собрание предстоят в скором времени, и завоевание проевропейского большинства имеет огромное значение, - пояснил Таяни, отметив, что движение Макрона должно найти общую базу с классическими политическими партиями в стране, в первую очередь с правоцентристской партией "Республиканцы".

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По словам главы Европарламента, новому президенту Франции предстоит также наладить диалог с Берлином. "Ангела Меркель является важнейшим лидером в Европе. Сотрудничество Макрона с Меркель будет иметь очень большое значение, - подчеркнул он. - Но в процесс также должны быть вовлечены Италия и Испания. После Brexit эти страны чрезвычайно важны, когда речь идет о стабильности и лучшем будущем Европы".

Таяни в интервью сообщил, что уже пригласил Макрона выступить в Европарламенте. По его расчетам, это выступление может состояться в июне. Он также выразил мнение, что победа Макрона означает "начало конца" для правых политических сил.

Основатель центристского движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции. По данным МВД, обнародованным ночью после подсчета 100% бюллетеней, его поддержали 66,06% избирателей, в общей сложности за Макрона проголосовали 20,7 млн французов.

Германия будет первой страной, которую посетит избранный президент Франции Эмманюэль Макрон с политическим визитом. Это подтвердила сегодня в эфире телеканала CNews Сильви Гулар, евродепутат и представитель партии "Демократическое движение", выступающей в поддержку лидера движения "На марше".

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Таяни, Антонио Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция Германия
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