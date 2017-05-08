WSJ: Пентагон намерен потратить $7,5 млрд на расширение военного присутствия в АТР

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министерство обороны США поддержало план, предполагающий расходы в размере примерно $7,5 млрд на расширение американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в течение 5 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, речь идет об "обновлении военной инфраструктуры, проведении дополнительных учений, а также размещении сил и кораблей". По оценке газеты, указанные меры рассматривают в Вашингтоне как возможность продемонстрировать заинтересованность США в данном регионе в свете роста напряженности на Корейском полуострове.

Первоначально данный план был предложен сенатором-республиканцем Джоном Маккейном (от штата Аризона). Позже его поддержали другие законодатели, а также министр обороны США Джеймс Мэттис и глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США Харри Харрис.

Официальный представитель Пентагона капитан второго ранга Гэри Росс указал в свою очередь, что минобороны США "по сути поддерживает" предложения Маккейна. "АТР - это приоритет для США, и министерство намерено гарантировать, что американские силы готовы ответить на новые вызовы в регионе", - приводится в статье заявление Росса.

Президент США Дональд Трамп в начале мая подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, который ранее был принят обеими палатами американского Конгресса. Общий размер бюджета на оставшийся период текущего финансового года составит $1,1 трлн. На оборонные расходы отпущено $598,5 млрд.

Пхеньян осуществил в конце апреля запуск баллистической ракеты, которая, предположительно, пролетела около 50 км и упала на территории КНДР. Пуск был осуществлен спустя всего несколько часов после специального заседания Совета Безопасности ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Японии выступили с резкой критикой в адрес КНДР в связи с разработкой ракетно-ядерной программы.