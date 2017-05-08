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ФРГ изучит предложения США о включении НАТО в операцию коалиции в Сирии и Ираке

Международная панорама
8 мая, 13:34 дата обновления: 8 мая, 13:51 UTC+3

Отмечается, что решение по данному вопросу будет принято на саммите НАТО 25 мая в Брюсселе

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Правительство Германии изучит предложения США о формальном включении НАТО в операцию западной коалиции в Сирии и Ираке. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

По его словам, ранее кабмин высказывался против данной инициативы, но "сейчас меняется положение, не только за счет новой администрации в США, но и по ситуации в Сирии и Ираке". Шефер подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принято на саммите НАТО 25 мая в Брюсселе.

Как отметил представитель главы МИД ФРГ, для Берлина "это не новое требование", оно было выдвинуто еще предыдущей американской администрацией. "Во время предыдущих встреч глав МИД альянса этот вопрос всегда присутствовал, сейчас опять речь об этом заходит", - добавил он.

"Уверен, что к 25 мая мы представим общее решение, которое укажет на единство НАТО", - заключил спикер внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в секретариате альянса сообщал, что США хотят вовлечь НАТО в операцию международной коалиции, которую возглавляет Вашингтон, по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным издания, правительство ФРГ скептически относится к инициативе американцев, поскольку вовлечение альянса может обострить ситуацию в регионе или осложнить и без того непростой процесс урегулирования конфликтов.

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