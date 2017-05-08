СМИ: первая группа боевиков и их семей покинула квартал Барзе в Дамаске

БЕЙРУТ, 8 мая. /ТАСС/. Порядка 40 автобусов с боевиками оппозиционных формирований и их семьями покинули квартал Барзе в Дамаске в соответствии с соглашением о локальном перемирии между сирийской армией и вооруженными группировками. Об этом сообщил новостной портал Suriya al-N.

Информации о том, сколько человек должны покинуть столичный район за время операции, на которую отводится пять дней, пока нет. Известно, что автобусы с боевиками и их родственниками направляются в северные районы Сирии.

По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights), только 8 мая запланирован вывод порядка 1,4 тыс. человек. Они направятся в находящийся под контролем оппозиции Идлиб.