Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: поток мигрантов на границе Швеции с Данией вырос почти в пять раз за четыре дня

Международная панорама
8 мая, 16:06 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

4 мая правительство Швеции отменило проверку документов пассажиров, приезжающих из соседней страны на автобусах, поездах и морских паромах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 8 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Число соискателей убежища в Швеции на границе с Данией выросло почти в пять раз после того, как в минувший четверг шведское правительство отменило проверку документов пассажиров, приезжающих из соседней страны на автобусах, поездах и морских паромах. Об этом сообщило Шведское радио.

Если раньше число мигрантов, заявлявших на границе с Данией о желании переселиться в Швецию, достигало пяти человек в неделю, то за последние четыре дня этот показатель составил 24 человека.

В минувшие выходные пограничная полиция остановила на пунктах контроля 88 переселенцев, намеревавшихся проехать в шведскую южную провинцию Сконе. По словам представителя стражей порядка Микаэля Маттссона, в основном это были мигранты, имевшие вид на жительство в Дании.

В 2015 году в королевство с населением 9,8 млн человек приехали 163 тыс. переселенцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе.

Чтобы ограничить миграционный поток, правительство осенью 2015 г. обязало транспортные компании проверять документы пассажиров, в 2016 году ввело пограничный контроль и ужесточило правила приема переселенцев. С 20 июля прошлого года для беженцев в Швеции был введен временный вид на жительство вместо постоянного и повышены требования к размеру доходов, которые должны иметь мигранты, намеревающиеся перевезти в королевство своих родственников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Дания Швеция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
2
В Эстонии россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы за шпионаж
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
5
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Темы дня
Загрузка...
Реклама