На севере Афганистана за сутки убиты не менее 40 боевиков "Талибана"

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ТУНИС, 8 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 40 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены, 20 получили ранения в субботу и воскресение в результате столкновений исламистов с силами безопасности в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщил начальник местной полиции Абдул Хамид Хамиди, передает агентство Синьхуа.
"В общей сложности 40 боевиков "Талибана" были убиты, 20 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновений с правительственными силами", - отметил он. Кроме того, как указал Хамиди, "в ходе боев погибли четыре представителя сил безопасности, 17 получили ранения".
Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване.