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У берегов Ливии погибли 11 нелегальных мигрантов

Международная панорама
8 мая, 18:02 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Еще около 200 пропали без вести

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ТУНИС, 8 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 11 нелегальных мигрантов погибли, около 200 числятся пропавшими без вести в результате двух кораблекрушений у побережья Ливии. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции (МОМ), передает агентство France-Presse.

По его данным, первое кораблекрушение произошло в пятницу, когда надувная лодка с 132 нелегалами на борту отошла от берегов Ливии. Через несколько часов судно пустило течь и затонуло. Около 50 человек удалось спасти проходящему рядом датскому контейнеровозу Alexander Maersk. Тела 10 женщин и одного ребенка были обнаружены 8 мая на пляже близ города Завия.

Кроме того, по информации МОМ, по меньшей мере 120 человек, в том числе 30 женщин и девять несовершеннолетних детей, на небольшой лодке в воскресение отошли от ливийского побережья.

Ливийская территория давно стала крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли. В последние годы правления Муаммара Каддафи властям удалось немного снизить их приток, а в 2010 году страна законодательно внесла незаконную миграцию в разряд уголовных преступлений, однако после свержения властей поток нелегалов, стремящихся попасть в европейские страны, нарастал в геометрической прогрессии.

По данным министерства внутренних дел Италии, с 1 января 2017 года около 37 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Италию, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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Ливия
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