Медведчук: Меркель привержена последовательному выполнению минских соглашений по Донбассу

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Виктор Медведчук указал на ошибку в переводе речи канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время ее переговоров в РФ, касающейся последовательности выполнения минских соглашений.

Как отметил Медведчук, после переговоров Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Сочи 2 мая многие СМИ сообщили, что лидер Германии высказалась за передачу границы в Донбассе под контроль Украины независимо от выполнения политической части минских соглашений. Однако изучив стенограмму ее выступления на немецком языке, Медведчук отметил, что первоначальный перевод неточно передает ее мысль, и она говорила о прямой последовательности выполнения минских соглашений.

"На самом деле Меркель сказала следующее: "Нашей целью однозначно является возобновление Украиной доступа к своей государственной границе. Но в соответствии с минскими соглашениями этому предшествуют сначала прекращение огня, а затем политические решения, которые сделают возможными там местные выборы. Мы этого, к сожалению, пока не добились", - отмечает Медведчук, подкрепляя свои слова цитатой из выступления Меркель, текст которого опубликован на сайте федерального канцлера.

По словам Медведчука, таким образом никакой сенсации в словах Меркель по поводу выполнения минских соглашений не было и имела место ошибка переводчика.

В качестве подтверждения неизменности позиции канцлера относительно последовательности выполнения минских соглашений он привел другую ее цитату из выступления в Сочи: "Вопрос прекращения огня имеет принципиальное значение, как, естественно, и вопросы обмена пленными. Однако необходим прогресс и в политическом процессе, относительно которого мы взяли обязательства в Минске. Речь идет о проведении выборов, которые сделают возможным легитимное руководство в сепаратистских регионах на востоке Украины, для этого нам нужна дорожная карта".

Сначала - выборы, потом - граница

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины в "нормандском формате" и подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает сначала прекращение огня, затем отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленных на основе принципа "всех на всех", реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Передача же границы должна произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным: украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и требуя предоставить контроль на границе.